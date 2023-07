Passen sich geplante Bauvorhaben in die Umgebung ein oder nicht? Damit hat sich der Herxheimer Rat am Montag mehrfach auseinandergesetzt – und kam dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Zwei Mehrfamilienhäuser will die Yakar Bauträger GmbH aus Frankenthal in der Weisenheimer Straße 3 errichten. Das kleinere in erster, das zweite, größere Gebäude in zweiter Reihe. Der Ortsgemeinderat hatte im September 2021 das gemeindliche Einvernehmen für den Plan erteilt, die Kreisverwaltung lehnte die Bauvoranfrage aber ab. Die Kreisverwaltung störte sich daran, dass sich das Vorhaben nicht in die Umgebung einfüge. Um das Vorhaben doch noch umsetzen zu können, wählte der Bauträger daraufhin das Mittel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die Kosten dafür übernimmt der Bauträger. In der Zwischenzeit wurde nach Angaben des Freinsheimer Bauamts gemäß den Vorgaben der SGD Süd eine Wasserhaushaltsbilanz erstellt und das städtebauliche Konzept überarbeitet. So werden jetzt die Flachdächer der Häuser als auch der Garagen und Carports begrünt. Außerdem soll vor dem Haus die Möglichkeit zur Errichtung einer Bushaltestelle geschaffen werden. Die derzeit bestehende Zufahrt soll weiter genutzt werden, um auf das Gelände zu kommen.

Wie Erster Beigeordneter Gero Kühner (SPD) mitteilte, hat der Gemeinderat die ursprüngliche Auflage der Schaffung von Räumen für einen kleinen Dorfladen wieder zurückgezogen. „Es stellte sich für uns die Frage, wer so etwas unter wirtschaftlichen Bedingungen betreiben soll“, informierte Kühner. Da man darauf keine Antwort gehabt habe, habe man auf diesen Passus verzichtet. Auf Empfehlung des Bauamts hat der Gemeinderat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen und den Grundzügen der Planung zugestimmt.

Vertagt hat der Gemeinderat die am Montag den Beschluss über einen Bauantrag, der eine Aufstockung eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße 51 vorsieht. Laut Kühner gebe es hier für das Gremium noch Informationsbedarf. Um Fristen einzuhalten, sei jedoch eine Sitzung in der Sommerpause nötig.

Nein zu Plänen in der Hauptstraße

Negativ stand der Gemeinderat am Montag einem Bauantrag gegenüber, der den Bau eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohneinheiten und 20 Parkplätzen in der Hauptstraße 41 zum Ziel hat. Das gemeindliche Einvernehmen hat der Gemeinderat versagt und ist damit dem Beschlussvorschlag des Freinsheimer Bauamts gefolgt. So steche das geplante Vorhaben in der unmittelbaren Umgebung als Fremdkörper hervor. Das Projekt soll gegenüber des denkmalwürdigen und geschichtsträchtigen Lehenshofs verwirklicht werden und würde deshalb einen zu großen Kontrast zu diesem Kulturdenkmal schaffen, meinen Bauamt und Rat gleichermaßen. Aufgrund der Nähe zu diesem Denkmal müsse sowieso die Denkmalpflege beteiligt werden, so das Bauamt. Außerdem finde man in der Umgebung kein vergleichbares Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten. Kritik wurde auch an den Parkplatzplänen geübt. So würde dadurch die Situation im Kurvenbereich der Straße weiter verschlechtert.