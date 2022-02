Der LTV Bad Dürkheim hat für seinen Faschingswaldlauf am Samstag, 12. Februar, die Anmeldung geschlossen. „Es werden einfach zu viele Teilnehmer“, erklärt Sportvorstand Christian Heilmann dazu. Am Lauftag selbst werden also vor Ort keine Nachmeldungen mehr angenommen. Laut Heilmann habe sich das schon abgezeichnet, denn: „Es werden zu wenige Veranstaltungen angeboten.“ Dadurch konzentriere sich alles auf die Läufe, die stattfinden.

Insgesamt sind 437 Teilnehmer am Start. 121 sind es bei den Kindern von fünf bis elf Jahren, 53 bei den Zwölf- bis 15-Jährigen (2,5 Kilometer), 113 Aktive laufen die fünf Kilometer, 150 gehen über die längste Distanz von zehn Kilometern. Die Kinder starten in mehr Altersgruppen als ursprünglich geplant. Daher wird der frühste Start – für die U8 – um zehn Minuten vorverlegt auf 12.50 Uhr, für die Zehn- und Elfjährigen gibt es jeweils einen eigenen Lauf. Die Startzeiten von Jugend und Aktiven bleiben unverändert.