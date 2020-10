In Bad Dürkheim wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen. Grund ist die aktuelle Corona-Lage.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, es wäre angesichts des sich dramatisch verändernden Infektionsgeschehens ein völlig falsches Zeichen, den Dürkheimer Advent zu veranstalten.

Um die Innenstadt trotzdem „vital“ zu halten, will die Verwaltung für die Gastronomen einheitliche Windschutzscheiben organisieren, so Marcus Brill, der bei der Stadt für Kultur und Tourismus zuständig ist. In Kombination mit Schirmen soll das einen gewissen Kälteschutz herstellen und den Gastronomen so über den Winter helfen. Für die Kosten müssen die Gastronomen selbst aufkommen. Angestrebt wird, die einheitlichen Schutzscheiben auf Mietbasis zu besorgen.

Zelte und eigene Bauten sind auf öffentlichen Flächen nicht möglich. Zusätzlich werden nun doch Gaspilze zugelassen. Die Innenstadt wird außerdem beleuchtet, wie in der Weihnachtszeit gewohnt.