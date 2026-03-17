Kinder auszuschließen, macht unsympathisch. Die neue Preisgestaltung in der Bad Dürkheimer Therme aber ist nachvollziehbar.

Sind Thermen Rückzugsräume für Erwachsene oder Orte, an denen auch die gesamte Familie vom Alltag ausspannen kann? Diese Frage ist in Bad Dürkheim klar beantwortet. Mehrfach haben die Verantwortlichen betont, dass Familien willkommen sind. Das Konzept ist durchaus schlüssig, schließlich bieten Therme und Freizeitbad im Gesamtpaket für jedes Alter etwas. Familien zu trennen – der Vater geht beispielsweise mit den Kindern ins Freizeitbad, die Mutter in die Therme, man trifft sich zum Essen in der Cafeteria – ist nur dann möglich, wenn zwei Erziehungsberechtigte dabei sind. Das aber ist im Normalfall nur am Wochenende der Fall, wenn es ohnehin sehr voll in der Therme ist. Besonders familienfreundlich wäre eine solche Vorgehensweise obendrein nicht.

Jetzt versuchen die Stadtwerke, die Besucher über den Eintrittspreis zu lenken – ähnlich wie in Bad Bergzabern. Das ist in Ordnung, schließlich nehmen auch die kleinen Gäste Leistungen in Anspruch. Weitere Schritte bis hin zur Therme für Erwachsene würden aber nicht mehr zu Bad Dürkheim als familienfreundlicher Stadt passen – und wohl nicht nur bei Familien auf Ablehnung stoßen. Denn nicht jeder findet es sympathisch, die ohnehin viel zu kleine Gruppe junger Menschen auszuschließen.