Die beliebte Veranstaltungsreihe auf der Klosterruine Limburg fällt dieses Jahr aus. Das teilt die Dürkheimer Stadtverwaltung mit. Als Grund nennt sie das neue Coronavirus. Das geplante Programm für die 21 Veranstaltungstage soll im Sommer 2021 nachgeholt werden. „Bereits erworbene Tickets behalten deshalb ihre Gültigkeit und können im kommenden Jahr eingelöst werden“, erklärt Stadtsprecherin Petra Wurm. Darauf hätten sich die Stadt und ihre Mitveranstalter verständigt. Zu diesen gehören wie in den Vorjahren das Theater an der Weinstraße, das S.Y.M Kulturmanagement mit der Palatia-Jazz-Reihe, die Mobile Kino GmbH mit dem Open Air Kino und die Kulturgipfel GmbH.

Klosterschänke öffnet am 1. Juni

Zudem hatte die Stadt nach Wurms Angaben eigene Veranstaltungen geplant, die das Kulturbüro dank der bereits zugesagten Unterstützung neuer Sponsoren und Förderer hätte organisieren können. Zum ersten Mal hätte auch das Landesministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur seine Unterstützung zugesagt, und der Limburg-Sommer hätte Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz werden sollen. Leider habe das Coronavirus alle diese Pläne durchkreuzt. „Ob und in welchem Rahmen in diesem Jahr doch noch kulturelle Veranstaltungen auf der Limburg umgesetzt werden können, ist noch sehr fraglich“, sagt Wurm. Allerdings gebe es Neuigkeiten zur Planung der neuen Pächter der Klosterschänke: Unter dem Namen „Konrad2“ solle die Schänke mit Bier- und Weingarten am Pfingstmontag, 1. Juni, eröffnet werden. Alle weiteren Informationen hierzu gibt es unter www.klosterruine.de. Weitere Informationen zum Limburg-Sommer gibt es unter www.bad-duerkheim.de und www.facebook.com/badduerkheim.de.