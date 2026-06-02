Der Landkreis muss sparen, im Juli sind Ferien: Damit ist eine Kostenübernahme für diesen Monat ausgeschlossen. Die Deutschland-Tickets sind erst wieder im August gültig.

Der Kreis Bad Dürkheim gewährleistet Schülerinnen und Schüler die Beförderung zwischen Wohnung und Schule, sofern der Schulweg mehr als zwei Kilometer für Grundschulen und vier Kilometer bei weiterführenden Schulen beträgt. Da im gesamten Juli wegen der Sommerferien von 29. Juni bis 7. August in Rheinland-Pfalz kein Schulbesuch erfolgt, pausiert das Deutschlandticket: Das Abocenter der Verkehrsbetriebe Leiningerland deaktiviert die vorhandenen Deutschland-Tickets zum Stichtag. Am 1. August werden die Tickets wieder aktiviert, sie sind dann wieder als Fahrausweise nutzbar. Diese Information des Landkreises erreicht Eltern berechtigter Schülerinnen und Schüler derzeit per E-Mails über die Schulen.

Auf Nachfrage teilt eine Kreissprecherin mit, dass der Kreis durch diese Unterbrechung im Juli rund 274.000 Euro einspart. „Auch auf der Grundlage des für die Verwaltung geltenden Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist eine Kostenübernahme ... für den Monat Juli ausgeschlossen“, heißt es im Infoschreiben.

Rund 4350 Schüler nutzen das Ticket

In den Genuss des vom Kreis finanzierten Deutschland-Tickets kommen aktuell 4349 Schülerinnen und Schüler, es ist für den Kreis die preisgünstigste Schülerfahrkarte, sie kostet monatlich derzeit 63 Euro. Bevor der Kreis 2023 auf das Deutschland-Ticket für die Schülerbeförderung umstellte, nutzte er das Maxx-Ticket des Verkehrsverbund Rhein-Neckar, welches als Jahresfahrkarte auch in schulfreien Monaten weitergenutzt werden konnte. Es galt allerdings nicht im gesamten Bundesgebiet, sondern nur im Verbundgebiet des VRN.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass das Deutschland-Ticket für Schülerinnen und Schüler, die die Schule zum 30. Juni verlassen, zum Zeitpunkt des Abgangs ungültig wird. Für sie wird das Ticket nicht zum 1. August wieder aktiviert, sie müssen sich über die neue Schule rechtzeitig einen Antrag auf Übernahme der Fahrkosten stellen.