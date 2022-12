Am Samstag, 17. Dezember, sammelt der Rotaract Club Bad Dürkheim von 9 bis 18 Uhr, am Eingang des Hit-Markts in der Burchstraße bei der Kauf-eins-mehr-Aktion Lebensmittelspenden. Sie sollen der Mannheimer Einrichtung „Freezone“ zugute kommen, die obdachlosen Kindern und Jugendlichen ein Dach über dem Kopf bietet, sie mit einer warmen Mahlzeit versorgt und sich bei Unterricht und Weiterbildung engagiert. Die Anzahl der Bedürftigen habe durch Pandemie und Inflation deutlich zugenommen. Um den Kontakt mit den Einkaufenden zu reduzieren, werde der Club nicht den ganzen Tag vor Ort sein. Wer haltbare Lebensmittel spenden möchte, könne die in die bereitstehenden Einkaufswagen am Eingang legen. Tatkräftige Unterstützung erhält der Rotaract Club nach eigenen Angaben von Rotary Bad Dürkheim und Rotary Deidesheim-Mittelhaardt. Weitere Informationen gibt es unter www.bad-duerkheim.rotaract.de oder per E-Mail an bad-duerkheim@rotaract.de.