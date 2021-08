Einen Einsatz-Klassiker mit modernen Mitteln haben die Feuerwehren von Weisenheim am Sand und Freinsheim am Freitag gelöst: Sie haben eine Katze gerettet. Das Mittel der Wahl: eine Wärmebildkamera. Am Nachmittag waren die Wehren in ein Haus in der Weisenheimer Ritter-von-Geißler-Straße gerufen worden. Eine Katze war in einen Schacht und damit in Not geraten. Derart steckengeblieben musste das Tier mit der Wärmebildkamera lokalisiert werden. Anschließend wurden Löcher gebohrt, um die genaue Position der Katze mit einem Endoskop ermitteln zu können. Mit einer Säge wurde das Tier schließlich befreit.