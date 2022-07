„Wie beim Kapitalismus so bei den Talaren: Es interessiert nicht mehr der Mensch – sondern nur noch die Zahlen“: Mit diesen und anderen Sprüchen haben am Sonntagmorgen Kinder und Eltern gegen die Zustände in der katholischen Kindertagesstätte St. Ludwig demonstriert. Bis zu 70 Menschen seien vor der Ludwigskirche bei der Demonstration dabei gewesen, schätzt Elternvertreterin Isabelle Neckermann. Hauptkritik der Eltern ist die personelle Ausstattung der Kindertagesstätte in der Beethovenstraße. Diese sei wie in anderen katholischen Kindertagesstätten unzureichend. Die katholische Kirche biete den Erzieherinnen und Erziehern wenig attraktive Arbeitsplätze. Zudem kritisieren die Eltern die mangelhafte Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes, demzufolge eine umfangreichere Betreuung gewährleistet werden soll.

„Das Interesse war erstaunlich groß“, freute sich Neckermann. Etliche Eltern und Großeltern seien dem Protestaufruf gefolgt. Aufmerksamkeit erregten die Demonstranten auch bei den Messebesuchern. „Viele Leute sind zu uns gekommen und haben mit uns diskutiert“, so Neckermann. „Unsere Auseinandersetzung ist wahrgenommen worden.“