Moritz Fuchs soll die Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus leiten. Das teilte die Pfarrei mit. Demnach soll Fuchs ab September zunächst ein neuer Administrator werden. Das Bistum sehe vor, ihn „nach einer festgesetzten Zeit zum leitenden Pfarrer der Pfarrei zu ernennen“. Fuchs ist Jahrgang 1986. Er stammt aus Kaiserslautern. Nach dem Abitur und dem Zivildienst nahm er das Studium der Theologie in Mainz auf. Im September 2016 wurde er zum Diakon geweiht, 2017 zum Priester. Fuchs verbrachte seine ersten Kaplansjahre in der Pfarrei St. Martin in Bexbach. Seit September 2020 war er zunächst als Kaplan, später dann als Kooperator in der Pfarrei Heilige Klara von Assisi in Haßloch tätig.