Die katholische Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus lädt ein zu einer Segensfeier für sich liebende Menschen am Samstag, 1. Juni, um 17 Uhr in der St.-Ludwig-Kirche. Zu diesem Gottesdienst sind alle sich liebende Paare eingeladen, die nicht kirchlich heiraten können, die aber trotzdem ihre Partnerschaft unter den Schutz, den Segen und die Zusage Gottes stellen möchten, so die Pfarrei in einer Mitteilung. Dies könnten gleichgeschlechtliche Paare sein, zivil wiederverheiratete Paare und Paare, die sich für das Sakrament der Ehe aktuell nicht disponiert sehen. Im Rahmen eines Wortgottesdienstes soll der Segen den Paaren einzeln erteilt werden. Im Anschluss an die Feier ist vor der Kirche ein Stehempfang vorgesehen. Wegen der Planung bittet die Pfarrei, interessierte Paare sich für die Feier im Pfarrbüro (Telefon 06322 1865) anzumelden.