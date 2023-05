Noch einmal, dann ist Schluss. Das SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim wird letztmals 2024 stattfinden. Grund sind laut Sender Sparmaßnahmen des SWR. Die Besucher des Festivals bedauern das sehr. „Ich verstehe die Entscheidung des SWR nicht, denn Kultur ist wichtig und darf nicht sterben. Kultur ist Brot für die Seele. Gerade in den heutigen Zeiten ist es wichtig, einmal auf andere Gedanken zu kommen“, sagt eine Besucherin am Sonntag.

Für den Radiosender war die zweitletzte Auflage des Festivals dennoch ein Erfolg. Die Veranstaltungen waren fast alle ausverkauft. Lediglich der Regen trübte die Stimmung, fanden doch viele Shows unter freiem Himmel statt.