Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Sonntag sind Helfer von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz aus dem Kreis im Katastrophengebiet in der Eifel. Der für den Katastrophenschutz zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann (CDU) zieht eine erste Bilanz und berichtet, wie sich die Lage entwickelt hat und was in der kommenden Zeit zu erwarten ist.

„Am Anfang war die Chaosphase. Das ist bei jeder Großschadenslage der Fall“, sagt Hoffmann und meint damit keinesfalls die Arbeit der Retter, sondern die unübersichtliche erste Zeit