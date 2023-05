Unbekannte haben in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand einen Katalysator aus einem Opel Astra ausgebaut. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Samstag, 29. April, 19 Uhr, und Dienstag, 2. Mai, 9 Uhr. Die Halterin des Opel bemerkte das Fehlen des Katalysators wegen der ungewöhnlichen Lärmentwicklung bei der Fahrt, sie suchte umgehend eine Werkstatt auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.