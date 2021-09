Einen Katalysator haben Unbekannte laut Polizei in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, aus einem Toyota Prius gestohlen, der auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim abgestellt war.

Schaden von rund 800 Euro

Der 48-jährige Fahrer hatte den Firmenwagen dort abgestellt. als er vier Tage später wieder losfahren wollte, habe es einen lauten Knall gegeben. In der Werkstatt wurde festgestellt, dass der Katalysator fehlte. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.