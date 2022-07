Der Dürkheimer Limburg-Sommer ist in vollem Gang: Die RHEINPFALZ verlost noch einmal Karten für drei ausgewählte Veranstaltungen.

Für Freunde moderner Klänge ist das Doppelkonzert der Künstlerinnen Philippa Kinsky und Luenna eine gute Wahl. Die jungen Frauen machen am 27. Juli Popmusik in den alten Klostermauern. Wer es ein bisschen ruhiger haben möchte, für den eignet sich vielleicht Kabarett mit Matthias Ningel. Mit seinem Programm „Widerspruchsreif“ kommt er am 28. Juli auf die Limburg. Auch für Klassik-Freunde ist etwas dabei. Am 12. August werden die Twiolines gastieren. Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler bilden das Violin-Duo und spielen neben klassischen Stücken auch Zeitgenössisches.

Mit einer E-Mail teilnehmen

Für jede der drei Veranstaltungen verlosen wir jeweils dreimal zwei Karten. Wer sich dafür interessiert, schreibt bitte bis Dienstag, 12 Uhr, eine E-Mail an redduw@rheinpfalz.de. Bitte den Namen und eine Telefonnummer angeben.

Außerdem sollte aus der E-Mail hervorgehen, für welche Veranstaltung ein Interesse besteht. Die Gewinner werden noch am Dienstag informiert und stehen bei den jeweiligen Veranstaltungen auf der Gästeliste. Der Dürkheimer Limburg-Sommer bietet noch einige Veranstaltungen und endet mit einer Kinowoche, die ab dem 16. August beginnt. Interessierte können sich über das Programm online informieren und finden dort Möglichkeiten, Karten zu kaufen: www.bad-duerkheim.de.