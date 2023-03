Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) hat Karl Mang erneut zum Kreisjagdmeister ernannt. Dessen nächste Dienstzeit beginnt mit dem Jagdjahr am 1. April.

Das Amt dient als Bindeglied zwischen der Unteren Jagdbehörde bei der Kreisverwaltung und der Jägerschaft. Mang ist bereits seit 2005 Kreisjagdmeister. Gewählt wird der Ehrenbeamte bei der Jahreshauptversammlung der Jäger der Kreisgruppe Bad Dürkheim/Neustadt. Normalerweise wird für fünf Jahre gewählt, womit Mangs Zeit schon 2021 geendet hätte. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Land jedoch die Periode um zwei Jahre verlängert. Bis 31. März 2028 dauert nun Mangs kommende Amtszeit. „Es war bisher eine gute Zeit und es macht mir immer noch Spaß“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Haardt bei der Ernennung. Die Themen in der Jägerschaft hätten sich in den vergangenen fast 20 Jahren geändert. So gebe es heute deutlich mehr Jägerprüfungen pro Jahr, zwischenzeitlich habe es sehr viel Schwarzwild gegeben, das in manchen Orten bis in die Vorgärten gekommen sei. Gerade 2022 sei dieser Bestand jedoch zurückgegangen. Er erinnere sich zudem an zahlreiche Krisensitzungen bezüglich Europäischer und Afrikanischer Schweinepest.

Brückenbauer zwischen Jägern und Behörden

Landrat Ihlenfeld würdigte Mang als „Brückenbauer zwischen Jägern und der Jagdbehörde“. Die Jägerschaft hatte Karl Mang bereits im vergangenen Jahr wiedergewählt, ebenso seinen Stellvertreter Karl Hauck. „Es freut mich sehr, dass wir weitere fünf Jahre auf die Kompetenz und die langjährige Erfahrung von Karl Mang zurückgreifen können“, sagte der Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann (CDU), in dessen Geschäftsbereich die Untere Jagdbehörde fällt.