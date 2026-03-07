Am Freitag, 20. März, kommt Friedrich Merz in die Salierhalle. Jetzt hat die CDU Rheinland-Pfalz Details zu dem Besuch des Bundeskanzlers bekannt gegeben. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr, Einlass bereits ab 16 Uhr. Der Kanzlerbesuch bildet den Abschluss des Wahlkampfs der Christdemokraten in Rheinland-Pfalz. Am 22. März wird der neue Landtag gewählt.

Außer Merz wird Spitzenkandidat Gordon Schnieder in der Salierhalle eine Rede halten. Auch die beiden Bad Dürkheimer Politiker Johannes Steiniger und Markus Wolf stehen auf der Rednerliste. Steiniger ist Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der Landes-CDU, Wolf will sein Landtags-Direktmandat im Wahlkreis verteidigen. Für die Veranstaltung in der Salierhalle gibt es noch Plätze. Allerdings ist eine Anmeldung unter www.cdurlp.de erforderlich.