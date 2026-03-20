Friedrich Merz in der Salierhalle: Handschläge im Hotel, eine mögliche Trump-Einladung auf den Wurstmarkt und eine Prise Wahlkampf.

Um 17.28 Uhr rauscht der Fahrzeugkonvoi mit Bundeskanzler Friedrich Merz über den Wurstmarktplatz in Richtung Mercure Hotel. „Ganz schön was los hier“, sagt Merz beim Aussteigen mit Blick auf die Menschen, die vor dem Eingang des Hotels auf ihn warten. Der andere Hauptredner des Wahlkampfabschlusses der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder, begrüßt Merz. Auch der Dürkheimer Landtagsabgeordnete Markus Wolf und Generalsekretär Johannes Steiniger empfangen den Kanzler. Beide sind sichtbar stolz, ihrer Heimatstadt einen deutschen Regierungschef präsentieren zu können. Zuletzt war Angela Merkel 2008 in Bad Dürkheim – beim Wurstmarkt.

Handschlag für Hotelmitarbeiter

Da war auch Friedrich Merz schon, allerdings im Jahr 1976. Das verrät er beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Überhaupt ist Merz an diesem Abend für viele Überraschungen gut. Zum Beispiel, dass er weiß, dass die Dürkheimer Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) ihre Wahl 2023 genau drei Stimmen Unterschied zu verdanken hatte. „Jetzt bin ich froh, hier sein zu dürfen“, sagt die Bürgermeisterin fast ein wenig verlegen. Auf dem Weg in den für den Eintrag ins Goldene Buch vorbereiteten Saal begrüßt der Sauerländer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels mit Handschlag.

Trump auf den Wurstmarkt?

Dann stimmt die Stadtkapelle „Simply the best“ an, das zur Einlaufmusik des 70-Jährigen wird. Die Stimmung ist gut, das betont auch Gordon Schnieder mehrfach. Merz bescheinigt dem Spitzenkandidaten, der seit Monaten Zugpferd im Wahlkampf ist, eine „gute Kondition“. Die hat auch der Kanzler: Erst spät in der Nacht ist er aus Brüssel zurückgekommen. Dennoch wirkt er frisch und humorvoll. Er kokettiert mit seiner besonderen Beziehung zu US-Präsident Donald Trump, den er im vergangenen Jahr nach Deutschland eingeladen und ihm die Geburtsurkunde seines Großvaters überreicht hat. Friedrich Trump wurde 1869 in Kallstadt geboren.

Eine der letzten Seiten für den Bundeskanzler: Friedrich Merz trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Bad Dürkheim ein. Foto: Peter Kretzschmar Schlange stehen für den Kanzler: Wer in die Salierhalle will, muss durch die Kontrolle. Foto: Alexander Sperk Im Zentrum des Interesses: CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder. Foto: Peter Kretzschmar Für den Einzug des Kanzlers spielt die Dürkheimer Stadtkapelle das Stück „Simply the best“. Foto: Peter Kretzschmar Die Salierhalle war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: Peter Kretzschmar Engagiert beim Jubeln: Mitglieder der Jungen Union. Foto: Peter Kretzschmar Der Spitzenkandidat und sein Generalsekretär: Gordon Schnieder und Johannes Steiniger. Foto: Peter Kretzschmar Gut bewacht: Beim Kanzlerbesuch gelten hohe Sicherheitsauflagen. Foto: Peter Kretzschmar Gruppenbild mit Wahlkämpfern: Zum Abschluss kommen Mitglieder der Jungen Union auf die Bühne. Foto: Peter Kretzschmar Für den Kanzler gibt es in der Pfalz natürlich Wein – ein „Revoluzzer“ aus dem Hause Fitz-Ritter. Foto: Peter Kretzschmar Der Bundeskanzler spricht in seiner Rede über ernste Themen wie den Ukraine-Krieg. Foto: Peter Kretzschmar Stehender Applaus: In der Halle sind vor allem CDU-Anhänger. Foto: Peter Kretzschmar Gastgeber des Wahlkampf-Abschlusses ist der Dürkheimer Landtagsabgeordnete Markus Wolf. Foto: Peter Kretzschmar Friedrich Merz erinnert sich noch an einen Wurstmarktbesuch im Jahr 1976. Foto: Peter Kretzschmar Für ein Rahmenprogramm bleibt in Bad Dürkheim nur wenig Zeit. Foto: Peter Kretzschmar Hohes Medieninteresse beim Kanzlerbesuch. Foto: Julia Plantz Ein Wahlziel zum Aufkleben: Die CDU will an alte Erfolge im Bundesland anknüpfen. Foto: Julia Plantz Handys raus – der Kanzler kommt: Um 17.38 Uhr betritt Friedrich Merz die Salierhalle. Foto: Julia Plantz Kaum ist der Kanzler weg, werden Stühle gestapelt: Die CDU „teilt“ sich an diesem Wochenende mit den Abiturientinnen und Abiturienten des Werner-Heisenberg-Gymnasiums die Salierhalle. Foto: Julia Plantz Foto 1 von 19

Trump habe ihm bei seinem letzten Besuch im Weißen Haus aufgetragen, Bad Dürkheim zu grüßen. „Am Wochenende muss ich wieder mit ihm telefonieren“, sagt Merz. Um dann zum Bittsteller zu werden: Er werte den mittelstarken Applaus im Saal als Zustimmung dafür, den US-Präsidenten im Namen Bad Dürkheims zurück grüßen zu dürfen. Er überlege, Trump zum zweiten Wurstmarktwochenende einzuladen. „Das wäre ein Alptraum für den Secret Service“, sagt Merz – und wohl auch nicht jedermann im Saal würde sich darüber freuen.

Die potenzielle Gastgeberin gibt sich erst einmal zurückhaltend. Natürlich würde sie Donald Trump als Staatsoberhaupt willkommen heißen, sagt Bürgermeisterin Bauernschmitt nach der Merz-Rede. Wenn er denn kommen sollte, dann habe sie aber einen Wunsch: Rechtzeitig Bescheid zu wissen, um sich vorbereiten zu können.

Plädoyer für Europa

Nach der humoristischen Einlage wendet sich der Kanzler der ernsten weltpolitischen Lage zu. Er hält ein Plädoyer für die Unterstützung der Ukraine und Europa. Seine Botschaft: Nur vereint ist Europa stark genug, um für seine Werte einzustehen. Dazu sei ein kraftvolles, selbstbewusstes Deutschland essenziell, das wiederum starker Länder bedürfe. So spannt Merz doch noch den Bogen zum Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. In den mehr als drei Jahrzehnten SPD-Regierung sei „nicht alles gelungen“, sagt Merz. Gordon Schnieder traue er zu, es besser zu machen.

Verabschiedet wird der Kanzler mit einer Flasche Wein mit hoher Symbolkraft – dem „Revoluzzer“ des Weinguts Fitz-Ritter. Der Wein stehe für Haltung, Nachhall und einen Streiter für die Demokratie, hatte Winzer Johann Fitz am Nachmittag gesagt. Wie zu Zeiten des Namensgebers Johannes Fitz machen heute Zölle den Winzern zu schaffen. Auch das ließe sich mit Trump auf dem Wurstmarkt besprechen.