Mit der Frage, ob im Kreis Biomassekraftwerke oder Biogasanlagen unter anderem mit dem Mist vieler Pferde betrieben werden können, sollte sich nach Ansicht der Kreis-Grünen die Energiegesellschaft des Landkreises beschäftigen. Genauer gesagt, sollte laut Antrag der Grünen im Kreistag der Kreis als Mehrheitseigner die Energiegesellschaft mit einer Machbarkeitsstudie beauftragen. Aber so einfach ist das nicht.

Pia Werner hatte den Antrag für die Fraktion im Kreistag vorgestellt. Bereits 2005 habe man beantragt, das Biomassepotenzial im Landkreis zu ermitteln. Damals sei keine Relevanz für den Landkreis gesehen worden. „Wir gehen davon aus, dass sich in der Zwischenzeit einiges geändert hat“, so Werner. Unter anderem gebe es nun die Energiegesellschaft. Im Mai haben die Grünen zudem nachgefragt, wie viele Pferde es im Kreis gebe, weil die Entsorgung von deren Mist zunehmend problematisch sei. 1800 Pferde sind es im Kreis mitsamt ihrer Hinterlassenschaften. Außerdem gibt es „jede Menge Grünabfälle und in den Kommunen viel Grünschnitt“, so Werner. Daher gehen die Grünen davon aus, „dass es im Landkreis ein hohes Potenzial an Biomasse gibt“. Technologien in dem Bereich hätten sich weiterentwickelt. „Es ist heute möglich, solche Anlagen mit dem Mist von 300 Pferden wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben“, erklärte Werner.

Landrat Ihlenfeld: „Können es anregen“

Zunächst stellte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) fest, dass der Kreis nicht Mehrheitseigner der Energiegesellschaft ist, es ist vielmehr eine 50:50-Verteilung zwischen Kreis und Pfalzwerke. „Wir können die Energiegesellschaft auch nicht beauftragen, das beraten die Gesellschafter gemeinsam. Aber wir können es als Anregung in die Energiegesellschaftmitnehmen.“

