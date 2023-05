Der Storchennachwuchs ist da: Die ersten drei Storchenküken sind am Dienstag im Nest auf der protestantischen Kirche pünktlich geschlüpft. Spätestens in fünf bis sechs Tagen sollten alle fünf Storchenkinder ihre Eierschalen geknackt haben.

Die Prozedur, die etwa 32 Tage nach dem Legen des zweiten Eies beginnt, kann sich über mehrere Stunden hinziehen. Das Ganze ist für die Kleinen, die zwischen 60 und 70 Gramm wiegen, ganz schön anstrengend. Die Eltern helfen dabei nicht mit, sie werfen nur die leeren Schalen aus dem Nest.

In den vergangenen Tagen konnte man die Altstörche beobachten, wie sie weiches Nistmaterial herbeischafften, damit die Jungen es schön kuschelig haben werden. Beim Brüten wechselten sich Storch und Störchin ab. Gefüttert wird der Nachwuchs jetzt ist mit Insekten, Larven und Würmern. Die Küken picken dabei den Altstörchen an den Schnabel, um an das Futter zu kommen. Ist ein Jungtier zu schwach für diese Instinktreaktion, wird es oft als nicht überlebensfähig angesehen.

Pilzinfektion droht bei feucht-warmem Wetter

Die feucht-warme Witterung ist für die Küken nicht so günstig, wie Christian Reis vom Storchenzentrum in Bornheim auf Anfrage mitteilte. „Im Nest können sich leicht Schimmelpilze entwickeln, die für die Küken lebensgefährlich werden könnten“, so Reis. Durch eine Pilzinfektion habe man schon komplette Nester verloren. Der Storchenexperte hofft deshalb, dass die Schlechtwetterphase bald vorbei ist. Jedoch kommen im Schnitt nur zwei Storchenkinder eines Geleges am Ende durch und können nach neun bis zehn Wochen flügge ihr Nest verlassen. Einen Termin davor hat Christian Reis bereits eingetragen: Zwischen dem 15. und 20. Juni werden die jungen Störche beringt.