Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überall in der Stadt wird für die Baumesse geworben, die vom 6. bis 8. November auf dem Wurstmarktplatz stattfinden soll. Die Aufbauarbeiten haben schon begonnen, einen großen Teil des Wurstmarktplatzes hat die Stadt bereits abgesperrt. Doch kann die Messe angesichts der steigenden Corona-Zahlen überhaupt stattfinden?

Acht statt wie in den Vorjahren fünf Hallen wolle man auf dem Wurstmarktplatz in diesem November aufstellen, teilt die veranstaltende Baumesse GmbH aus Münster am Dienstag auf Anfrage