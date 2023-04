Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem Schreiben an die Stadtverwaltung haben sich Bürger aus der Trift im November 2020 dafür ausgesprochen, den oberen Abschnitt der Kanalstraße zur Einbahnstraße zu machen. Was ist aus dem Vorstoß geworden?

Bereits im Februar 2021 war der Vorschlag des Stammtischs Trift, eine Art inoffizieller Ortsbeirat des Gebiets, im Bauausschuss diskutiert worden. „Seitdem ist nichts passiert“,