Ab Montag, 27. April, bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April, muss die Hauptstraße im Bad Dürkheimer Ortsteil Leistadt im Bereich zwischen der Hausnummer 76 und dem Kreisel am Ortseingang voll gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Weisenheim am Berg sowie aus Richtung Bad Dürkheim wird in dieser Zeit über die Kallstadter Straße und die K4 umgeleitet. Nach Angaben der Stadtverwaltung finden die Kanalarbeiten in Höhe der Hausnummern 84 beziehungsweise 101 in der Hauptstraße statt. Die Anwohner könnten aber bis zu ihren jeweiligen Grundstücken fahren.