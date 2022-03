Das entsetzliche Geschehen im Osten Europas lässt niemanden kalt: Auch das Kammerorchester Bad Dürkheim und seine Leiterin Gabriele Weiß-Wehmeyer zeigen sich solidarisch und unterstützen daher die Spendenaktion der Stadt Bad Dürkheim für ukrainische Flüchtlinge mit einem Benefizkonzert am Sonntag in der Burgkirche. Dieses bietet nebenbei auch noch ein spannendes Programm mit ungewöhnlicher Werkfolge und Besetzung.

Konzerte für Klavier zu vier Händen und Orchester sind in der sonst umfangreichen vierhändigen Klavierliteratur eher eine Seltenheit. Werke für zwei Pianisten an einem Flügel entstanden im 18. und 19. Jahrhundert schließlich vorwiegend für den häuslichen Gebrauch oder den Unterricht. Beim Konzert des Kammerorchesters wird das Programm nun aber mit einem solch raren Werk beschlossen: dem Konzert B-Dur für Klavier zu vier Händen und Orchester des heute kaum mehr bekannten böhmischen Komponisten und Musikpädagogen Leopold Koželuh (1747-1818), der zur gleichen Zeit wie Mozart in Wien lebte – und so angesehen war, dass er deutlich besser verdiente als das Genie aus Salzburg.

Die Solisten bei diesem Stück sind die jungen Karlsruher Geschwister Cornelia und Markus Nick, die dem Bad Dürkheimer Publikum bereits als mehrfache Preisträger des Karel-Kunc-Musikwettbewerbs gut bekannt sind. In diversen VR-Bank-Schlarb-Konzerten traten sie schon in der Kurstadt auf. Zuletzt gestalteten sie bravourös das Eröffnungskonzert des 35. Wettbewerbs 2019. „Ein Fest für die Ohren“ titelte damals die RHEINPFALZ. „Mit dem Engagement dieses Duos folgen sowohl das Kammerorchester als auch die veranstaltende Pfälzische Musikgesellschaft ihrer Maxime, jungen Nachwuchsmusikern eine Plattform zu bieten“, erklärt Gabriele Weiß-Wehmeyer. Die Nicks nahmen erstmals 2011 am Karel-Kunc-Wettbewerb teil, gewannen ihn viermal und studieren inzwischen beide.

Zuvor erklingen im Programm zwei reine Orchesterwerke: die Simple Symphony, ein für ein Friedenskonzert sehr passendes Jugendwerk Benjamin Brittens (1913–1976), des vielleicht bekanntesten englischen Komponisten im 20. Jahrhundert, der sich bekanntermaßen zeitlebens für Humanität und Frieden eingesetzt hat, und die frische Es-Dur-Sinfonie Op. 6 Nr. 3 von Johann Christian Bach (1735-1782), des „Mailänder“ oder auch „Londoner Bachs“, mit Streichern und je zwei Oboen und Hörnern.

Termin

Das Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe findet am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr in der Burgkirche Bad Dürkheim statt. Karten (14/7 Euro) bei der Tourist-Information Bad Dürkheim oder unter www.reservix.de. Am Ende des Konzerts werden zudem Spenden gesammelt. Der Erlös fließt auf das Spendenkonto IBAN DE41 5465 1240 0005 999222 (Verwendungszweck „Spende Ukraine“).