Viele Obstbäume stehen derzeit in voller Blüte. Ausgerechnet jetzt ist es nachts gefährlich kalt. Viele Obstbauern setzen deshalb auf Frostberegnung. Wie funktioniert das?

Wenn es friert, dann muss Elmar Meinhardt mitten in der Nacht aus dem Bett – meistens zwischen zwei und drei Uhr. Der Gönnheimer Obstbauer erhält dann einen automatisierten Anruf quasi direkt von seinen Obstbäumen, wo ein Temperaturmesser des Beregnungsverbands die Temperatur meldet. Zweimal innerhalb einer Woche hat er das gerade machen müssen. In dieser Nacht wird er noch mal aufstehen müssen, vermutet Meinhardt am Donnerstag. Dann sind neben den Pfirsichen auch die Apfelbäume an der Reihe.

Bei der Frostberegnung werden die Obstbäume mit einem Mäntelchen aus Eis vor noch kühleren Temperaturen geschützt. Die Blüten wirken dann, als wären sie hinter Glas. Das sieht malerisch aus, soll aber den Obstbauern dabei helfen, ihre Ernte zu schützen.

In der beregneten Obstplantage in Ellerstadt geht gerade die wärmende Sonne auf. Foto: Volker Fleckser

Auf Verdacht kann der Bauer seine Wassersprenger übrigens nicht anstellen. „Blüten sind offene Wunden“, sagt Meinhardt. Zu viel Wasser könnte den Bäumen Infektionen bescheren, auch für den Boden sei es nicht gut, wenn das Wasser in zu warmen Nächten einfach durchlaufen würde. Alle seine Bäume beregnen kann Meinhardt auch nicht, die Kirschen und Zwetschgen sind nicht dabei. Der Beregnungsverband und seine Pumpen hätten eben nur eine gewisse Kapazität, erklärt Meinhardt.

Wie hoch die Ausfälle durch die Frostnächte ausfallen werden, das lasse sich noch nicht sagen, sagt Meinhardt, der die ersten Schäden bei manchen Äpfeln beobachtet hat. Bisher sei es nach seinem Empfinden aber ein normales Frühjahr. Im Mai müsste es endgültig warm genug sein, um nachts wieder durchzuschlafen. Ist es dann entspannter? „Dann fängt die Hagelsaison an“, sagt Meinhardt. Entspannt sei man als Obstbauer nie.

Frostiger Boden: Eine Obstplantage in Weisenheim am Sand. Foto: Christian Eimer

Beregnung für die Zwetschgen

Obstbauer Christian Eimer aus Weisenheim am Sand hat am vergangenen Wochenende die Unterkronenberegnung eingeschaltet, um seine Zwetschgen zu schützen. Die stehen gerade in voller Blüte. „Die Temperatur hatte knapp über dem Boden minus 0,5 Grad“, erzählt Eimer. Da habe er sich entschieden, das Wasser anzustellen. „Da war das Restwasser in den Schläuchen auch noch nicht gefroren“, erzählt er.

Wenn das Wasser einmal läuft, dann ist kein Halten mehr: Von 22.30 Uhr am Freitag bis Samstagmorgen 7 Uhr dauerte der Prozess. Die Wasserleitungen in den Reihen sind laut Eimer alle neun bis zehn Meter mit einem Sprinklerkopf versehen, aus denen das Wasser sprüht. Der Eispanzer breite sich dann über den ganzen Boden in der Plantage aus. Durch den ständigen Wasserfluss werde aufsteigende Wärme freigesetzt, die das Gefrieren der Blüten verhindere. „Wenn man zu früh morgens abschaltet, hat man den gegenteiligen Effekt“, so Eimer. Das Eis könne durch Verdunstung dem Baum Wärme entziehen und zu Schäden führen. Unterkronenberegnung sei besonders geeignet für Steinobst, da die Blüten empfindlicher auf direkt aufgebrachtes Wasser reagieren. Für Überkronenberegnung seien Kernobstsorten wie Äpfel und Birnen geeignet, da deren Blüten besser mit der Feuchtigkeit umgehen könnten.

Klimawandel macht Frühjahr gefährlich

Frostberegnung sei mittlerweile fast in jedem Frühjahr nötig, muss Eimer feststellen. Dies habe mit dem Klimawandel zu tun. „Durch die Erderwärmung treiben die Bäume früher aus“, erklärt Eimer. Doch Spätfröste gibt es immer noch. Klare Nächte bleiben dann weiterhin kritisch. Dafür seien die Eisheiligen im Mai nicht mehr so gefährlich wie früher. Oft bleiben diese sogar ganz aus, hat Eimer beobachtet.

Eimer ist deshalb froh, dass er auf den Wasseranschluss der Vorderpfalzberegnung zurückgreifen kann. 25 Kubikmeter pro Stunde und Hektar würden für die Frostberegnung verbraucht. Jedoch besitze er auch Obstbäume, die nicht an den Beregnungsverband angeschlossen werden könnten. „Hier erfrieren die Blüten zwar nicht jedes Frühjahr, aber das Risiko ist schon groß.“ Auch in der Nacht zum Donnerstag entschied sich Eimer, die Beregnung einzuschalten. Bei minus zwei Grad am späten Abend sei ihm das Risiko zu hoch gewesen. „Da weiß man nie, wie weit die Temperatur noch abfällt.“ Neben Zwetschgen hat er diesmal auch Bäume mit Süßkirschenblüten beregnet.