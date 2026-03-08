Zum Abschluss einer ganz besonderen Projektwoche gab es zwei Zirkusvorstellungen, die Stars in der Mange waren die Schülerinnen und Schüler.

Es gab reichlich Applaus, begeistertes Staunen über die gezeigten Darbietungen und vor allem viele strahlende Gesichter bei den Artisten selbst. Denn die Freude über den eigenen gelungenen Auftritt in einem richtigen Zirkuszelt war bei den Kindern der Grundschule Kallstadt groß und deutlich sichtbar. War der Einlauf, bei dem mit bunten Tüchern zu lauter Musik und im farbigen Scheinwerferlicht gewunken wurde, zunächst noch vor allem schön anzusehen, bot die Hula-Hoop-Reifennummer schon Übungen die sicher nicht jeder im Publikum nachmachen konnte.

Es wurde jongliert, geturnt, Menschenpyramiden gebaut, es gab eine Drahtseilnummer, viele Sprünge und das Trapez „hoch unter der Zirkuskuppel“ durfte auch nicht fehlen. Mittendrin Charles Krämer der Leiter des Circus Baldini oder „Herr Direktor“ wie ihn die lustigen Clowns nannten, die ihn mit einer kleinen Bonbon-Wette foppten. Kurzum, die Zirkusprojektwoche und ihre Abschlussveranstaltungen waren ein großer Spaß für alle Beteiligten.

Zirkusprojekt mit langer Tradition

Der Circus Baldini bietet seit rund 20 Jahren solche Projekte an. „Meist sind wir im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, aber theoretisch machen wir das deutschlandweit,“ erklärte Krämer. Erfahrene Artisten üben mit den Kindern fünf Tage lang, am Ende der Woche steht die Vorstellung für die Familien der Kinder. Und die kamen zahlreich am Freitagnachmittag, Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde, alle wollten sehen, was die Kinder eingeübt hatten.

„Wir haben beim Schulfest über die Tombola reichlich Geld eingenommen und haben uns damit dieses Projekt gegönnt,“ erklärte Lehrerin Sabrina Zittel. Da es in Kallstadt keine Fläche gibt, auf der ein Zirkuszelt mit einem Umfang von 22 Metern aufgebaut werden kann, hätten sie zunächst überlegt, ob sie die Vorstellung in der Kallstadter Turnhalle machen. „Aber das Zirkuszelt hat doch eine besondere Atmosphäre,“ wurde nach Alternativen gesucht.

Mit Unterstützung, auch der Stadt Freinsheim und der Verbandsgemeinde konnte der Zirkus sein Zelt im Nachbarort am Ende des Hahnenwegs aufschlagen. Die Kinder sind jeden Tag von der Schule in Kallstadt nach Freinsheim gelaufen „Eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück,“ sei das auch dank des schönen Wetters kein Problem gewesen.

Die Schülerschaft wurde in zwei Gruppen geteilt, die A-Klassen gingen um acht Uhr los, die B-Klassen „übernahmen“ um halb elf und waren um eins pünktlich zum Mittagessen zurück in der Schule. Deshalb gab es dann auch am Freitag eine „A- und eine B-Vorstellung“.

Kleine Erfolge für große Begeisterung

„Es ist für alle Kinder etwas dabei,“ erklärte Krämer, dass der Projektzirkus ein breites Spektrum anbietet. „Es geht hier nicht um die hohe Zirkuskunst, sondern um kleine Erfolge,“ verdeutlichte er, dass alle positive Erfahrungen mitnehmen. Und dennoch rangen etliche Vorführungen dem Publikum durchaus Respekt ab, gibt es in der Kallstadter Schülerschaft offensichtlich einige Artistik-Talente.

Dass das Konzept etabliert ist, wurde bei den vielen kreativen Ideen deutlich. Nicht nur, dass die dicke Hüpfmatte, über die die Kinder liefen und sprangen nach einem Riesenspaß aussah, auf dem Drahtseil fand jeder Artist oder Artistin die passende Zusatzübung auch dank der helfenden Hand von Krämer. Und wer hätte gedacht, dass man mit und auf einer normalen Leiter Kunststücke machen kann. Einige Eltern werden womöglich demnächst ihre Leiter zuhause zum Turnobjekt umwidmen müssen.

„Die Kinder haben mit ganz viel Begeisterung, Stolz und Mut daran gearbeitet,“ berichtete Zittel. Am Freitagmorgen sei die Aufregung besonders groß gewesen, vor allem wenn etwas, das am Vortag noch gelang, plötzlich nicht mehr klappte. Auch hätten viele dazugelernt. Das bezog sich nicht nur auf Purzelbaum, Radschlagen oder über das Drahtseil balancieren. „Wir haben ein Mädchen, die sich sonst nicht traut vor der Klasse zu sprechen und die turnte ganz cool am Trapez,“ verdeutlichte Kollegin Tina Marek. „Cool“, „Aufregend“, „Hat ganz viel Spaß gemacht“, „Würden wir wieder machen“ waren die Kommentare der auch nach dem Auftritt immer noch aufgekratzten Kinder.