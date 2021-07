Die Kallstadter Saumagenkerwe, deren Termin traditionell am ersten Wochenende im September ist, fällt aus. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Zwar seien Feste grundsätzlich erlaubt, doch sei es nicht einfach das erforderliche Hygienekonzept zu erstellen, so Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Auch müsse man befürchten, dass die Kerwe von Besuchern „überrannt“ wird, da es nur wenige Feste gibt. Die Kirche habe mitgeteilt, dass sie an der Saumagenkerwe nicht teilnehmen würde, falls sie stattfinden sollte, und bei den Vereinen bestehe ebenfalls kein Interesse, sagte die Beigeordnete Romy Feuerbach (SPD). Sie berichtete, dass Weinprinzessin Michelle bereit sei, ihre Amtszeit um ein Jahr zu verlängern. Stattfinden sollen dagegen einige für Ende August geplante Veranstaltungen für das Dorf, so Jaworek. So soll für 27. August zu einer Einwohnerversammlung auf den Platz der 100 Weine eingeladen werden.