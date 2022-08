Kallstadt feiert am kommenden Wochenende Saumagenkerwe. Auch die Krönung der neuen Weinprinzessin steht an.

Von Freitag bis einschließlich Montag, 2. bis 5. September, feiern die Kallstadter ihre Saumagenkerwe. Dabei erwarten die Festbesucher auch einige neue Angebote, kündigt die Erste Ortsbeigeordnete Romy Feuerbach (SPD) an, die für die Organisation verantwortlich ist. Zentrum des Geschehens ist der Platz der 100 Weine – es kann aber auch in Höfen und Gaststätten gefeiert werden – , wo es am Freitag um 18 Uhr los geht. Um 19.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung, zu der einer der Höhepunkte der Kerwe gehört: Monika Henninger wird zur neuen Kallstadter Weinprinzessin gekrönt. Bei der Eröffnung stellen die Brulljesmacher den Kerwebaum auf und der Fanfarenzug spielt. Musikalisch geht es mit der Band Good Times weiter, die Hits der 1960er- und 70er- Jahre spielt.

Am Samstag, 3. September, bietet die Kultur- und Weinbotschafterin Dominique Fürst einen Spaziergang durch die Premium-Weinlage „Saumagen“ ein. Unterwegs können fünf Saumagen-Weine probiert werden. Für den Spaziergang, der 20 Euro kostet, ist Anmeldung unter der Telefonnummer 06322 64371 erforderlich. Los geht es um 10.30 Uhr in der Weinstraße 125.

Sekt- statt Kunst-Vernissage

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, lädt die Winzergenossenschaft Kallstadt zu einer Sekt-Vernissage in ihr Anwesen in der Weinstraße 126 ein. Dabei wird nicht, wie sonst üblich, Kunst präsentiert, sondern ein neuer Sekt, ein 2020er Riesling brut aus der Saumagen-Weinlage. Angeboten werden außerdem Kellerführungen, am Sonntag spielt von 13 bis 17 Uhr zudem die Herrencombo. Auf dem Festplatz wird ab 14 Uhr von der Kirchengemeinde Kaffee und Kuchen angeboten. Neu bei der Saumagenkerwe ist eine Kleidertauschbörse am Samstag, von 15 bis 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Ab 20 Uhr spielt die Band Shark N’ Sideburns Blues und Rock auf dem Festplatz.

Der Sonntag beginnt mit einem Kerwe-Gottesdienst um 10 Uhr, bei dem Pfarrer Oliver Herzog in pfälzischem Dialekt predigt. Ab 11 Uhr kann auf dem Dorfplatz gefeiert werden, ab 14 Uhr bietet die Kirchengemeinde wieder Kaffee und Kuchen an. Neu bei der Saumagenkerwe ist, dass Jungen und Mädchen sich von 14 bis 17 Uhr im Innenhof des Raiffeisengebäudes bei Kerwespielen vergnügen können. Tradition ist dagegen die Saumagenprobe mit Fingerfood am Löwenbrunnen, ebenfalls von 14 bis 17 Uhr. Der Erlös ist für die Sanierung des Kallstadter Kirchturms eingeplant. Von 14 bis 16 Uhr spielt das Erste Akkordeonorchester Grünstadt auf dem Dorfplatz.

Freifahrten und Schokoküsse

Am Montag wird ab 17 Uhr der Kerweausklang auf dem Dorfplatz eingeleitet. Es locken Freifahrten auf dem Karussell und Schokoküsse. Ab 18.30 Uhr haben Besucher eine Stunde Zeit, um das Gewicht eines von der Metzgerei Appel gespendeten Saumagens zu schätzen. Wer am besten schätzt, bekommt ihn um 20 Uhr von der Weinprinzessin geschenkt.