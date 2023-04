Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 5. September soll der Kallstadter Hof wieder eröffnen. An dem Restaurant- und Beherbergungsbetrieb entstand durch den schweren Brand in der Nacht zum 8. November 2019 ein Schaden in Millionenhöhe. Die Gäste, erzählt das Pächter-Ehepaar Katharina und Alexander von Imhof, stehen bereits Schlange.

Noch ist der Gebäudekomplex in der Weinstraße Herrschaftsgebiet von diversen Handwerkern. Das soll sich nach dem Willen des Pächterehepaars in den nächsten Tagen ändern.