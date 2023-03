Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Projekte & Perspektiven: In Kallstadt werde 2021 vor allem fortgesetzt, was im vergangenen Jahr begonnen wurde, neue Vorhaben seien fast nicht vorgesehen, sagt Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Fortgeführt werden sollen besonders die Beteiligung von Kallstadt an dem Projekt SGD-Modellregion sowie die Entwicklung eines Konzepts als Schwerpunktgemeinde.

Bei beidem ist die Bürgerbeteiligung von großer Bedeutung. Doch diese ist in der Pandemie mit ihren Restriktionen nicht ganz einfach. „Es ist schwierig, aber es geht“, sagt Jaworek.