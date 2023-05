Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Achim Heukemes aus Kallstadt möchte von Freitag an als erster 70-Jähriger die Strecke Flensburg nach Oberstdorf (1001 Kilometer) in unter 48 Stunden mit dem Rad zurücklegen. Begleitet wird er von dem beinamputierten Max Schwarzhuber. Ein Gespräch über große Ziele mit 100, das Wandeln an der Grenze des körperlich Möglichen und Fitness im Alter.

Herr Heukemes, wie kommt man auf die Idee, mit dem Rad in unter 48 Stunden durch Deutschland fahren zu wollen?

Ich hatte schon einige solcher komischen Ideen. (lacht)