Kallstadt will die B271 offensichtlich nicht und wird auch wohl den Klageweg beschreiten.

Während draußen der Durchgangsverkehr über die Weinstraße rauschte, erteilten die Arbeitsgruppen im Dorfgemeinschaftshaus der B271-Planung eine klare Absage. „So nicht“, könnte man die Ergebnisse zusammenfassen. Weiterhin dominieren Argumente von Pro Ost die Ansichten im Ort. Dabei dürfte doch eigentlich schon lange klar sein, dass es entweder eine auf Westbasis geplante Umgehungsstraße gibt oder gar keine. Trotzdem wird es in Kallstadt nicht mehr gelingen, eine positive Haltung zur B271-West zu finden. So sehr hängen die Kallstadter dann wohl nicht an einer Verkehrsentlastung. Das mag man erstaunlich finden, ist aber so.

Dass die Gemeinde auch den Klageweg beschreiten wird, liegt auf der Hand. Aber was soll man mit einer Gemeinde, die die B271 gar nicht will? Dem LBM kann man da eigentlich nur den Rat geben, die Millionen lieber woanders zu verbuddeln.