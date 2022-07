Die für Freitag, 8. Juli, angekündigte Sperrung der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim in Höhe der Hausnummer 14 ist am Donnerstagmittag abgesagt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ursprünglich sollte dieser Straßenabschnitt wegen Materialanlieferung und Betonagearbeiten von 9 bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.