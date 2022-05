Die Beschwerde eines Anwohners der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim hat die Polizei dazu veranlasst, dort am Freitag von 10 bis 12.30 Uhr erneut eine Geschwindigkeitskontrolle vorzunehmen. Von 150 Autofahrern war nur einer schneller unterwegs als Tempo 30, und zwar mit 37 Stundenkilometern. Die durchschnittliche Geschwindigkeit der überwachten Autos lag laut Polizei bei circa 20 Kilometern in der Stunde. Allerdings verwarnten die Beamten mehrere Autofahrer wegen anderer Verkehrssünden: Vier waren nicht angeschnallt, einer telefonierte während der Fahrt mit dem Handy in der Hand und bei einem Wagen war die vorgeschriebene TÜV-Prüfung um mehr als acht Monate überschritten.