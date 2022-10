Weil ein Kran für den Aufbau eines Dachstuhls aufgestellt wird, ist die Kaiserslauterer Straße ab Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, zwischen Zumstein-Kreisel und Gaustraße gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Zufahrt vom Kreisel in die Innenstadt ist in dieser Zeit nicht möglich. Anlieger der Friedhofstraße und der Kaiserslauterer Straße können bis zur Baustelle passieren. Der Verkehr wird über die B37, Gutleutstraße, Mannheimer Straße, Philipp-Fauth-Straße und Leininger Straße umgeleitet. Von Seebach kommend erfolgt die Zufahrt in die Innenstadt über die Limburgstraße und Gaustraße.