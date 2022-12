Zwischen 17.30 und 19 Uhr hat nach Polizeiangaben ein Falschparker am Donnerstag in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim einen Stau verursacht. Der 49-Jährige hatte demnach seinen VW Golf im absoluten Halteverbot abgestellt, und zwar auch noch nahe einer Baustelle. Dadurch sei ein Linienbus an der Stelle nicht mehr weiter gekommen und habe schließlich weder nach vorne noch zurückfahren können. Ein verständigtes Abschleppunternehmen habe den VW Golf umgesetzt, damit der Verkehr wieder fließen konnte. Neben einem Verwarnungsgeld, das die Bußgeldstelle der Stadt Bad Dürkheim verfügen wird, kommen der Polizei zufolge auf den Falschparker auch die Abschleppkosten zu. „Daher sollte man sein Fahrzeug immer ordnungsgemäß auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen“, mahnen die Beamten.