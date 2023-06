Mehrere Fahrzeuge in der Kaiserslauterer Straße wurden in der Nacht von Montag, 5. Juni auf Dienstag, 6. Juni zerkratzt. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Sie geht davon aus, dass dabei ein spitzer Gegenstand verwendet wurde. An einem der Fahrzeuge sei ein Kratzer fast zwei Meter lang.

Die Polizei bittet, Autobesitzer, die ebenfalls betroffen sind oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. rhp