Eine von sechs Wohnungen unbewohnbar, das Treppenhaus sowie die Versorgung mit Gas, Strom und Wasser stark beeinträchtigt, zumindest aber keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Kabelbrandes, der in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Ratstraße in Ellerstadt ausgebrochen ist. Die Ellerstadter Feuerwehr wurde nach Angaben von Wehrführer Kurt Rathgeber eine halbe Stunde nach Mitternacht wegen starker Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes alarmiert. „Zum Glück wurde der Brand durch Rauchmelder früh entdeckt, sonst hätte das gerade angesichts der Holztreppe schnell noch viel schlimmer enden können“, berichtete er der RHEINPFALZ. Die enorme Hitze verursachte außerdem einen Wasserrohrbruch, sodass die Brandbekämpfer auch noch das Wasser aus dem Keller pumpen mussten. Bei dem Einsatz, der bis 3 Uhr dauerte, bekamen die Ellerstadter Verstärkung von ihren Kameraden der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim. Insgesamt waren die Retter mit 27 Leuten und fünf Einsatzwagen vor Ort. „Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat“, erklärte Rathgeber zur vermutlichen Ursache.