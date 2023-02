Wegen eines kleinen Fahrzeugbrands ist die Wachenheimer Feuerwehr am Dienstag um 15.50 Uhr in die Bahnhofstraße gerufen worden. Vor Ort stellten die 14 Retter, die mit einem Einsatzwagen angerückt waren, einen Kabelbrand in einem Auto fest, den sie löschten. Anschließend sicherten sie die Unglücksstelle und verständigten ein Abschleppunternehmen. Um 17 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.