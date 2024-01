Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Hochmut kommt vor dem Fall: Der aus Österreich stammende Kabarettist Stefan Waghubinger schlüpfte am Sonntag im Dürkheimer Haus in seinem Programm „Ich sag’s jetzt nur Ihnen“ als Gast der städtischen Kleinkunstreihe in die Rolle eines zynischen Bauunternehmers, der alles verloren und nichts daraus gelernt hat.

Der Saal ist randvoll, schon vor dem Auftritt reservieren sich Besucher nebeneinanderliegende Sitzplätze, offensichtlich Stammgäste, die gemeinsam die Veranstaltung besuchen.