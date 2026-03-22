Auf der Verbindungsstraße zwischen Gönnheim und Rödersheim-Gronau (K20) soll die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer begrenzt werden. Darüber informierte der Gönnheimer Bürgermeister Wolfram Meinhardt ( FWG). Diese Geschwindigkeitsreduzierung hatte die Gönnheimer Liste in einem Antrag angestoßen.

Radwegslücke soll geschlossen werden

Vom Landkreis fordert der Gönnheimer Gemeinderat, die Radwegslücke an der Kreisstraße endlich zu schließen. Pläne dazu gibt es seit den 1990er Jahren. Zwischen Rödersheim und Gönnheim verläuft die Grenze zwischen dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Landkreis Bad Dürkheim.

Radfahrer müssen am Ende des Radweges auf der Kreisstraße Richtung Gönnheim weiterfahren, weil das Endstück, das in die Zuständigkeit des Kreises Bad Dürkheim fällt, nie gebaut wurde.

Das Schild, das Lkw von der Ludwigstraße kommend die Durchfahrt verbietet, soll wieder angebracht werden. Als die Ludwigstraße Baustelle war, hatte man es entfernt. Die Umstellung der Beleuchtung in der Sonnenberghalle auf LED ist erledigt. Sie war mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) ermöglicht worden.