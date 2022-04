Die K16 wird aller Voraussicht nach am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mitgeteilt. Der LBM hatte die Kreisstraße zwischen Wachenheim und Lindenberg am Samstag nach Absprache mit der Feuerwehr gesperrt, weil umgestürzte Bäume auf die Straße gefallen waren. Grund dafür war der starke Schneefall in der Nacht zum Samstag. Der Betriebsdienst habe mit Mitarbeitern des Forstamtes unter Hochdruck daran gearbeitet, die Bäume und das anfallende Holz auf der Strecke zu beseitigen, so der LBM.