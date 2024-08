An der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg starten am Samstag, 10. August, die Restarbeiten im zweiten Bauabschnitt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitteilt, finden Arbeiten im Bauabschnitt vom Campingplatz Burgtal bis zum Naturfreundehaus Oppauer Haus statt. Der LBM geht von einer Dauer von einer Woche aus. In dieser Woche sei die Zufahrt zum Naturfreundehaus Oppauer Haus nur aus Richtung Lambrecht möglich. Die K 16 bleibt laut LBM weiter für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird überörtlich über Neustadt umgeleitet.

Nachbesserungen an der Bauleistung

Ursprünglich war der LBM davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten an der K16 am 9. August beendet sein sollten. Bei der Bauabnahme des dritten Bauabschnittes zwischen Oppauer Haus und Rotsteig habe sich aber gezeigt, dass dort noch „umfangreiche Nachbesserungen an der Bauleistung erbracht“ werden müssen. Erst danach können die Restarbeiten im zweiten Bauabschnitt erfolgen.

Mit dem K16-Ausbau wurde im November 2023 begonnen. Die Kosten von 2,5 Millionen Euro teilen sich der Kreis Bad Dürkheim sowie das Land Rheinland-Pfalz. Der etwa sechs Kilometer lange Abschnitt war in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur die Fahrbahn wurde komplett saniert, auch die Böschungen wurden stabilisiert und die brüchigen Fahrbahnränder erneuert.