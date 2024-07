Die Arbeiten im dritten und letzten Bauabschnitt zur Fahrbahnerneuerung der K16 zwischen Oppauer Haus und Kurpfalz-Park werden voraussichtlich noch bis zum 29. Juli dauern. Das hat der Leiter des Landesbetriebs Mobilität, Martin Schafft, auf Anfrage mitgeteilt. Der neue Asphaltoberbau sei bereits vollständig eingebaut. Aktuell werde an den Betonbanketten und den Muldeneinläufen gearbeitet, informierte Schafft. Die Zufahrt zum Oppauer Haus ist nur aus Richtung Wachenheim über die bereits fertig gestellten beiden Bauabschnitte möglich. Laut Schafft könnte es sein, dass die Restarbeiten in den Randbereichen bis zum 29. Juli noch nicht abgeschlossen sind. „Dazu stehen wir mit der Firma in Kontakt“, erklärte Schafft.