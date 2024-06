Am Mittwoch, 19. Juni, werden um 13 Uhr die Arbeiten zum Ausbau der K16 zwischen dem Ortsausgang Wachenheim bis zum Kurpfalz-Park fortgesetzt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Freitag mitgeteilt. Der letzte Bauabschnitt umfasst die Strecke vom Naturfreundehaus Oppauer Haus bis vor den Kurpfalz-Park. Die K16 bleibt deshalb weiterhin für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird über Neustadt umgeleitet.

Die Zufahrt zum Naturfreundehaus Oppauer Haus ist nur aus Richtung Wachenheim über die bereits fertiggestellten beiden Bauabschnitte möglich. Die Bauzeit für den letzten Bauabschnitt beträgt laut LBM voraussichtlich etwa fünf Wochen.

2,5 Millionen Euro Kosten

Es ist geplant, auf dieser Strecke „nur“ die Fahrbahn zu erneuern. Nach Angaben von LBM-Leiter Martin Schafft sind keine Hangsicherungsarbeiten erforderlich, wodurch die Bauzeit dieses Abschnitts kürzer veranschlagt werden könne. Mit dem K16-Ausbau wurde im November 2023 begonnen. Die Kosten von 2,5 Millionen Euro teilen sich der Kreis sowie das Land Rheinland-Pfalz.