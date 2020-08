Die Kultureinrichtungen der Stadt sind umgezogen. Zumindest was die Büroräume angeht. Aus der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Haus Catoir sind moderne Räume zum Arbeiten entstanden.

Klimaanlage, höhenverstellbare Schreibtische und eine Dachterrasse. Auf den 100 Quadratmetern im Haus Catoir sollte ein entspanntes Arbeiten gelingen. 125.000 bis 130.000 Euro hat es laut Bauamt gekostet, aus der ehemaligen Wohnung Büroräume zu machen. Künftig können hier Museum, Volkshochschule (VHS), Musikschule und Bücherei ihre Verwaltungsarbeiten machen. Bislang hatten die Leiter der meisten Dürkheimer Kultureinrichtungen ihre Büros in der Dürkheimer Verwaltung. Dort waren sie zwar im engen Kontakt zu den Verwaltungskollegen, aber doch entfernt vom Haus Catoir, in dem sich seit den 1980er-Jahren die Dürkheimer Kultureinrichtungen befinden. Die Bauarbeiten sind recht zügig über die Bühne gegangen. Erst seit Juli sei hier gewerkelt worden, so das Bauamt. „Langfristig und nachhaltig“ sei gedacht worden, sagt der Leiter des Kulturbüros, Christian Handrich, mit Blick auf die neuen Räume.

Alle Arbeitsplätze seien mit Laptops ausgestattet, so Marcus Brill, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus. Flexible Arbeitsprozesse seien gerade in Coronazeiten wichtig. Vorab habe man den Bedarf der Einrichtungen abgefragt und sei bei der Gestaltung von der Nutzerseite ausgegangen.

Neues Semester an der VHS

Auch die Volkshochschule ist in die Römerstraße umgezogen. Rechtzeitig zum Semesterstart am 24. August. Der Präsenzunterricht ist unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder möglich, teilt die Stadt mit. Danach muss beispielsweise bis zum Erreichen des Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Um in den Räumen die Sicherheitsabstände gewährleisten zu können, wurde bei manchen Kursen die Anzahl der Teilnehmer beschränkt. Das Programmheft für das Herbstsemester steht auf www.bad-duerkheim.de/volkshochschule zum Download bereit und liegt im Rathaus, im Haus Catoir und bei der Tourist Information zur kostenlosen Mitnahme aus. Die Kurse können auch online gebucht werden. Bei Fragen sind die Mitarbeiterinnen der VHS nach der Sommerpause ab 17. August unter Telefon 06322 935132 und per E-Mail an vhs@bad-duerkheim.de erreichbar. jpl/rhp

