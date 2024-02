Bei einem Küchenbrand in einem Lokal in der Kallstadter Weinstraße sind am Sonntagmittag zwei Menschen durch Fett und Rauchgas verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer sei vermutlich durch einen Fettbrand ausgelöst worden. Sachschaden sei keiner entstanden. Bei einem Brand in einem Lokal gehe die Feuerwehr von einem hohen Gefahrenpotenzial aus, deshalb seien mehrere Wehren alarmiert worden, so Wehr-Sprecher Bodo Wenngatz. Doch habe sich schnell herausgestellt, dass der Brand glimpflicher ist als angenommen. Die Feuerwehr Kallstadt löschte den Brand mit zehn bis zwölf Aktiven.