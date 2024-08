Mit einem Großaufgebot von acht Fahrzeugen und 28 Mann ist die Feuerwehr Bad Dürkheim am Samstagabend, 19.41 Uhr, zu einem Küchenbrand im Finkenpfad ausgerückt, teilt die Feuerwehr Bad Dürkheim mit. Vor Ort musste der Trupp laut Auskunft von Wehrleiter Karlheinz Bayer die starke Rauchbildung in der Küche bekämpfen: „Es gab aber kein offenes Feuer mehr bei unserem Eintreffen, es war stark verqualmt“, so Bayer. Die sechs Bewohner erwarteten die Wehrleute vor dem Gebäude und waren laut Feuerwehr unversehrt. Etwa zwei Stunden waren die Wehrleute mit „Nachlöscharbeiten und der Entrauchung“ der Küche vor Ort beschäftigt, der Einsatz endete um 21.30 Uhr. Laut Bayer haben die Bewohner die Nacht bei Bekannten verbracht. Der entstandene Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 80.000 Euro, verantwortlich für den Brand sei wohl ein technischer Defekt.