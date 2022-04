Kurz nach 11 Uhr sind die Feuerwehren aus Herxheim am Berg, Freinsheim und Kallstadt wegen eines Gebäudebrands in der Weinstraße in Herxheim alarmiert worden. Das Haus wird zurzeit renoviert und ist daher unbewohnt, weshalb niemand verletzt wurde.

Da aber zunächst unklar war, ob wie viele Personen sich im Gebäude und damit in Gefahr befinden, erhöhten die Retter die Alarmstufe und alarmierten die Kameraden aus Weisenheim am Sand zur Sicherheit als Verstärkung nach. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass sich niemand mehr im Gebäude aufhielt.

Der starke Rauch erschwerte den beiden unter Atemschutz vorgehenden Trupps die Suche nach dem Brandherd, den sie schließlich in der Küche fanden. Nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, setzten die Floriansjünger Lüfter ein, um den Rauch aus dem Gebäude zu bringen.

Für Löscharbeiten Straße zeitweise gesperrt

Parallel erfuhren sie, dass eine Person Rauchgas eingeatmet hatte. Die sofortige Untersuchung durch den Notarzt ergab, untersuchte, dass keine weitere ärztliche Behandlung erforderlich war.

Für die Löscharbeiten sicher musste die Weinstraße etwa eine Dreiviertelstunde voll für den Verkehr gesperrt werden. Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren und zwei Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren der leitende Notarzt und ein Rettungswagen beteiligt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.